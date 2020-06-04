Опубликовано постановление Кабинета министров о смягчении карантина с 5 июня

В Кабинете министров Украины обнародовали постановление №435 о внесении изменений в постановление №392 от 20 марта 2020 года, которое вносит послабление карантинных ограничений с 5 июня



Документ обнародован на "Урядовом портале" в среду, 3 июня.



Так, постановление предусматривает созыв региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), если эпидемическая ситуация в регионе в течение трех дней подряд не соответствует признакам для ослабления противоэпидемических мер.



Ранее во время заседания в среду Кабмин также решил возобновить внутренние авиаперевозки с 5 июня и международные - 15 июня. Кроме того, с 5 июня разрешается возобновление работы заведений общепита и проведение религиозных мероприятий на открытом воздухе при условиях соблюдения дистанции между участниками не менее 1,5 м и в помещениях при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. м.

