Лукашенко отправил правительство Беларуси в отставку

В среду, 3 июня, белорусский президент Александр Лукашенко принял решение об отставке действующего правительства страны, подписав соответствующий указ.



Об этом сообщает телеканала "Беларусь 1", передает БЕЛТА.



Сообщается, что предложения по новому составу правительства в первой половине дня 3 июня были обсуждены на совещании у Лукашенко. На мероприятие были приглашены председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков.

