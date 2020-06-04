Выпускники в Киеве могут сами решать, сдавать ВНО или нет

Внешнее независимое оценивание (ВНО) в Киеве состоится, но участие могут принять только те, кому оно необходимо для поступления в украинские вузы, сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА) сл ссылкой на и.о. первого заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского.



"Внешнее независимое оценивание в столице состоится! Мы предлагаем в условиях карантина дать возможность принять участие в тестировании тем, кому оно нужно для поступления в украинские вузы! Остальные выпускники при необходимости будет иметь возможность пройти ВНО в любой следующий год", - написал Мондриевский на своей странице в Facebook.



Он отметил, что главной целью этого решения является предотвращение вспышки пандемии в Киеве. Несмотря на то, что участники тестирования будут максимально защищены от риска заболевания благодаря контролю состояния здоровья и мерам по дезинфекции, карантин еще продолжается и угроза полностью не устранена.



"Предложение столичных специалистов - это предложение для всей страны. Вводя карантин, мы остановили распространение коронавируса и имеем и впредь делать все возможное для нашей с вами безопасности. Наша позиция соответствует требованиям закона и времени, в котором мы с вами сейчас живем", - заявил Мондриевский.



Как сообщалось, ВНО в Украине пройдет с 25 июня по 17 июля, пробное - 15 и 17 июня. Дополнительная сессия ВНО запланирована на 24 июля - 10 августа.



В Министерстве образования и науки Украины заявили, что ВНО в 2020 году пройдет с соблюдением социального дистанцирования и с использованием средств индивидуальной защиты. При этом формат и процедура его проведения в 2020 году не изменятся. Все участники ВНО и инструкторы будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Помещения будут проветривать и дезинфицировать.



По правилам при сдаче ВНО в аудитории находится максимум 15 участников и 2 инструктора. Обязательным является дистанция 1,5 метра между участниками в аудитории, которая, безусловно, будет соблюдена в связи с эпидемией. Социальное дистанцирование также будет обеспечено и у входа в помещение, в котором будет проходить тестирование, чтобы избежать скопления людей. Также без изменений останутся количество тестов и их содержание.

