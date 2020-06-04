Экс-замглавы Минюста США признал наличие ошибок в расследовании о вмешательстве в выборы

Бывший первый заместитель министра юстиции США Род Розенстайн признал в среду на слушаниях в юридическом комитете Сенате Конгресса США наличие ошибок при проведении расследования ФБР относительно приписываемых связей избирательного штаба нынешнего американского президента Дональда Трампа с Россией.



"Все заявки, которые одобрил я, казались обоснованными, учитывая факты, которые в них приводились, и предполагалось, что ФБР будет следовать протоколам для обеспечения того, чтобы все факты были проверены. Однако в отчетах, которые были опубликованы генеральным инспектором в декабре 2019 года и марте 2020 года, было выявлено, что ФБР не соблюдало эти письменные протоколы и что в заявках были значительные ошибки", - признал он. Розенстайн подчеркнул, что в таких случаях "министерство юстиции обязано предпринимать корректирующие действия".



Бывший замглавы Минюста также признал, что на момент, когда он поручил бывшему спецпрокурору Роберту Мюллеру, занимавшемуся расследованием инкриминируемых России попыток вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году, включить в свое расследование экс-главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, экс-советника Трампа по вопросам внешней политики Джорджа Пападопулоса и бывшего помощника по нацбезопасности Трампа Майкла Флинна, никаких конкретных доказательств сговора предвыборной кампании Трампа с Россией не было. "Я согласен с этим", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос председателя комитета сенатора-республиканца Линдси Грэма.



Розенстайн при этом подчеркнул, что в момент, когда принималось решение о начале расследования Мюллера, вывод о невиновности фигурантов дела сделать также было нельзя. "Расследование завершилось, и [выяснилось, что] эти люди не были в сговоре с Россией", - признал он. "Решение, которое я принял (о начале расследования Мюллера - прим. ТАСС), очевидно, было основано на информации, которой я располагал в тот момент", - подчеркнул при этом экс-замглавы Минюста.

"Ураган перекрестного огня"



Слушания с Розенстайном стали первыми в серии заседаний комитета, посвященных вопросу о том, как велось начатое в 2016 году расследование ФБР, получившее кодовое название Crossfire Hurricane, что можно перевести как "ураган перекрестного огня". Об их проведении Грэм объявил в середине мая, отметив, что слушания будут касаться также вопроса о снятии Министерством юстиции США обвинений в отношении бывшего помощника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна, получении ФБР санкции на наблюдение за бывшим советником предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем. Будет также затронут вопрос о том, следовало ли назначать бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера для проведения расследования предполагаемого сговора между властями РФ и республиканцем Трампом. По итогам слушаний комитет к октябрю 2020 года намерен опубликовать доклад на эту тему.



В марте генеральный инспектор Минюста США Майкл Хоровитц сообщил о выявлении случаев нарушений в работе ФБР, связанных с оформлением документов в рамках закона о наблюдении за иностранной разведкой. В частности, в Минюсте отмечают, что не смогли получить доступ к целому ряду сопроводительных документов к заявкам на ведение слежки, которые требуются по закону. В таких документах сотрудники ведомства должны обосновать, что заявка опирается на достоверные факты прежде, чем она поступает на рассмотрение суда.



В декабре 2019 года Хоровитц опубликовал доклад об обстоятельствах начала слежки за предвыборным штабом Трампа. Инспектор заявил, что "не нашел документальных подтверждений или свидетельств тому, что политическая предвзятость или ненадлежащая мотивация повлияли" на решение о начале дела. Несмотря на это, Хоровитц выявил целый ряд "значительных ошибок и недочетов" в работе ФБР. Беспокойство генинспектора вызвало то, как "определенные аспекты расследования проводились и контролировались, особенно неспособность ФБР придерживаться собственных стандартов точности и полноты", в том числе при получении санкции на наблюдение за Пейджем.



