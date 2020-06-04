В ЛНР закрепили за русским языком статус единственного государственного

Парламент самопровозглашенной Луганской народной республики внес поправки в Конституцию, которые закрепляют за русским языком статус единственного государственного.



До этого в ЛНР было два государственных языка — русский и украинский.

Таким образом, комитет Народного совета поддержал инициативу главы республики Леонида Пасечника и принял внесенный им законопроект о русском как единственном государственном языке.



За проголосовали 42 депутата, против никто, один воздержался. Изменения вступят в силу после подписания главой ЛНР и публикации на сайте парламента.

