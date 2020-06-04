Совет директоров МВФ рассмотрит новую программу stand-by для Украины 9 июня

Заседание совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) по утверждению новой программы финансирования stand-by для Украины запланировано на 9 июня, говорится в календаре совета на сайте фонда в среду.

Согласно ему, на заседании также будет дана оценка предыдущей программе EFF, открытой в 2015 году.



МВФ 22 мая этого года сообщил о достижении с украинскими властями соглашения на уровне персонала (staff level agreement) о новой 18–месячной программе stand-by (SBA) объемом SDR3,6 млрд (что эквивалентно $5 млрд), чтобы помочь Украине справиться с пандемией COVID-19.



"Новый SBA направлен на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям устранить последствия шока COVID-19, одновременно консолидируя сделанные до сегодняшнего дня достижения и продвигая вперед важные структурные реформ с целью уменьшения основных уязвимостей", - прокомментировала достигнутое соглашение Иванна Владкова Холлар, возглавлявшая команду сотрудников МВФ в переговорах с Украиной.



Предполагается, что первый транш составит $1,9 млрд и будет выделен сразу после одобрения программы советом директоров.



Позитивное решение МВФ по новой программе уже позволило правительству страны получить макрофинансовую помощь от ЕС (EUR500 млн) и откроет кредит Всемирного банка (до $1,0 млрд).



Как сообщалось, президент Зеленский, Нацбанк Украины и предыдущее правительство страны в начале декабря 2019 года достигли staff level agreement с МВФ об открытии новой трехлетней программы EFF на $5,5 млрд, размер которой мог быть увеличен до $8 млрд. Это программа должна была заменить 14-мес. программу stand-by на SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд, рассчитанную поддержать страну в период президентских и парламентских выборов в прошлом году и завершившуюся 17 февраля этого года.



Украина смогла получить по stand-by лишь первый транш SDR1 млрд (около $1,4 млрд). Затем планировались еще два транша по итогам полугодовых пересмотров, однако в связи со сменой президента и правительства страны после выборов было решено начать разработку новой программы сотрудничества. В результате в 2019 году финансирование со стороны Фонда отсутствовало, тогда как Киев заплатил почти SDR1,4 млрд.



Однако из-за коронакризиса Украина и МВФ вместо EFF перешли к обсуждению 18-месячной программы stand-by на $5 млрд.

