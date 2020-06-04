Лолита в новом клипе "отрезала" себе голову

Известная российская певица Лолита презентовала новую песню под названием Кислород. Тизер к треку появился на ее странице в Instagram.



В ролике появляется "отрезанная голова" Лолиты, исполняющая песню. Рядом в головой в контейнере также находятся другие конечности, похожие на протезы или части манекена.



Большинству поклонников певицы новинка пришлась по душе. Юзеры отметили, что с удовольствием слушают трек по несколько раз подряд. Один из пользователей отметил, что песня тронула "до мурашек с первых нот".



При этом много слушателей сошлись во мнении, что песня отличная, но "смотреть жутковато".





