Вышел трейлер сериала про отравление Скрипалей «Новичком»

Телеканал BBC One выпустил трейлер сериала «Отравления в Солсбери» (The Salisbury Poisonings). Сериал покажут на телеканале с 14 по 16 июня.



«Это основанная на реальных событиях история о том, как обычные люди столкнулись с кризисными событиями, застав беду на пороге своего дома», — говорится в описании к видео.



В основу сюжета легло отравление бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок» в 2018 году.



Как пишет Deadline, исполнительный продюсер Лоуренс Боуэн отметил, что создателям мини-сериала было важно изобразить опыт людей, которые стали непосредственными участниками событий в Солсбери, а не делать из этой истории «шпионский триллер».



Полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Британии, и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» 4 марта 2018 года. По версии Лондона, Россия причастна к отравлению, так как «Новичок» разрабатывали именно российские ученые. Россия обвинения отрицает.



После инцидента Скрипали остались живы. Спустя несколько месяцев после события скончалась местная жительница Дон Стерджесс, которая случайно также подверглась воздействию «Новичка».





