Экс-наркоманка удивила сеть невероятным преображением

Сеть поразило невероятное преображение девушки, бросившей наркотики. Снимками "до" и "после" поделилась пользовательница Reddit с ником Ladybluerose.







Девушка, бросившая употреблять наркотики, изменилась практически до неузнаваемости всего за несколько месяцев. Она отметила, что на одном из снимков запечатлена в тот период жизни, когда употребляла наркотики.



Девушка жила на улице, весила чуть более 40 килограммов, и ждала своей скорой смерти.



На втором фото пользовательница снята через девять месяцев после отказа от наркотиков. Она отметила, что за это время провела несколько месяцев в больнице, перенесла операцию на сердце и поправиться почти на 20 килограммов.



Экс-наркоманка подчеркнула, что реабилитация - это очень тяжело, но возможно. Ей помогали родные и друзья.



Некоторые пользователи поставили правдивость истории под сомнение, отметив, что

у девушек на фото не совпадают татуировки. Другие юзеры объяснили, что одно из фото снято на селфи-камеру и является зеркальным изображением.

