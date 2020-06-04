В Украине уже более 25 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 588

В Украине на 9 часов 4 июня зафиксировано уже 25 411 случаев коронавирусного заболевания COVID-19, суточный прирост новых случаев увеличился. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.



Так, из 25 411 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили новый антирекорд - 588 инфицированных, что больше, чем сутками ранее.



Вследствие болезни умерли уже 747 человек, из них 12 - за последние сутки.



Также 10 440 человек выздоровели, за последние сутки данных нет.

