Был под наркотиками и с COVID-19: появились результаты вскрытия убитого в США Джорджа Флойда

Чернокожий Джордж Флойд, который погиб после задержания полицейскими, был заражен коронавирусом.



Об этом сообщает The Sun, ссылаясь на результаты вскрытия, проведенного судмедэкспертами округа Хеннепин.



В официальном заключении они написали, что, скорее всего, заболевание протекало у Флойда без симптомов.



Врачи также обнаружили в организме погибшего наркотические вещества. Предположительно, это были каннабиноиды, амфетамин и фентанил.



Напомним, что протесты в Соединенных Штатах начались 25 мая в Миннесоте. В ходе задержания темнокожего американца Джорджа Флойда полицейские применили удушающий прием. Флойд скончался в реанимации спустя несколько часов.

