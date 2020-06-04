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- Был под наркотиками и с COVID-19: появились результаты вскрытия убитого в США Джорджа Флойда
Был под наркотиками и с COVID-19: появились результаты вскрытия убитого в США Джорджа Флойда
Чернокожий Джордж Флойд, который погиб после задержания полицейскими, был заражен коронавирусом.
Об этом сообщает The Sun, ссылаясь на результаты вскрытия, проведенного судмедэкспертами округа Хеннепин.
В официальном заключении они написали, что, скорее всего, заболевание протекало у Флойда без симптомов.
Врачи также обнаружили в организме погибшего наркотические вещества. Предположительно, это были каннабиноиды, амфетамин и фентанил.
Напомним, что протесты в Соединенных Штатах начались 25 мая в Миннесоте. В ходе задержания темнокожего американца Джорджа Флойда полицейские применили удушающий прием. Флойд скончался в реанимации спустя несколько часов.
Источник: УНИАН
11:59