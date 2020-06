Ткаченко задекларировал 27,5 млн грн доходов

Кандидат в министры культуры и информационной политики Александр Ткаченко указал 27 млн 467 тыс. 447 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.



В частности, заработная плата составила 3 868 057 грн, доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав – 23 564 388 грн, выплаты от партии "Слуга народа" - 22 300 грн и выплаты "Телекомпании "Студия 1+1" - 12 702 грн, а его жена за прошлый год задекларировала 6 009 856 грн доходов.



Также он указал в декларации 5 426 600 грн и 6 557 долларов на банковских счетах и 400 тыс. долларов наличных средств, а жена – 4 444 918 грн на банковских счетах и 31 тыс. долларов наличных.



Ткаченко владеет квартирой в Киеве площадью 132,7 кв. м, земельным участком (1 459 кв. м) и садовым домом (267,3 кв. м) в Лебедевке Киевской области, а также арендует административное здание (396,7 кв. м) в Киеве. Его супруга владеет квартирой в столице (45,7 кв. м).



Кроме того, Ткаченко пользовался двумя автомобилями марки Land Rover (модель Range Rover Sport) 2013 и 2019 года выпуска, принадлежащие ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1". Его супруга - BMW X5 2016 года выпуска и BMW 525 2006 года выпуска.



Среди прочего его жена задекларировала кулон с бриллиантами.



Согласно декларации Ткаченко владеет 99% ООО "КинолавВ", 60% ООО "Книголав", 99% компании "Cinema Love LTD" (Великобритания), 95% ООО "НТМ" и 100% ЧП "А.Т.Трейдинг" (все передано в управление), а жена – 1% ООО "Кинолав", 1% "Cinema Love LTD" (Великобритания).



Кроме того, согласно декларации Ткаченко является конечным бенефициаром ООО "Кинолав", ООО "Книголав", ООО "Баварский двор", ООО "Фонд развития киноискусства", ООО "Новая киностудия", ООО "Планета Кино", ООО "НТМ", ООО "А.Т.Трейдинг", "Cinema Love LTD" (Великобритания).



Также Ткаченко задекларировал словесные знаки: " Tkachenko", "Нова студія", "Нова мова".



Как сообщалось, 3 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил назначить Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов, Александра Ткаченко - министром культуры и информационной политики и Ольгу Стефанишину – вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.