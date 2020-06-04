Китай разрешил полеты иностранным авиакомпаниям

Китай с 8 июня разрешит всем иностранным авиакомпаниям выбрать один аэропорт назначения и выполнять один регулярный рейс в неделю. Об этом со ссылкой на управление гражданской авиации КНР сообщает РИА Новости в четверг, 4 июня.



При этом список доступных аэропортов утвержден китайскими властями. Компаниям, желающим возобновить полеты, нужно обратиться с заявлением до 24 октября.



Распоряжение распространяется на авиаперевозчиков, которые ранее не попали в число имеющих право совершать полеты согласно правилу, принятому властями Китая 12 марта. Тогда были разрешены рейсы только одной авиакомпании от каждой страны по единственному маршруту.



Кроме того, Китай оставляет за собой право ограничивать полеты, в зависимости от ситуации с COVID-19. Если число прилетающих пассажиров с коронавирусом превысит пять человек, авиакомпания на неделю будет лишена права обслуживать рейсы. Если количество зараженных достигнет 10, ее отстранят на месяц. Если же в течение трех недель подряд не будет выявлено ни одного случая заболевания среди пассажиров, то этой авиакомпании разрешат увеличить число выполняемых рейсов до двух в неделю.

