Верховная Рада поддержала увольнение Пристайко

Верховная Рада поддержала представление об увольнении Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Такое решение на пленарном заседании в четверг поддержали 296 народных депутатов.



Как сообщалось, 3 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил назначить Ольгу Стефанишину вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Кроме того, парламенту предложили уволить Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.



По информации ряда народных депутатов, Пристайко планируют назначить послом Украины в Великобритании.

