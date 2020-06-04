Зеленский в случае необходимости готов заплатить штраф за нарушение карантина

Президент Зеленский готов заплатить штраф, если вчерашним походом в кафе в Хмельницкой области нарушил правила карантина. Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент УНН.



Отвечая на вопрос, нарушил ли он вчера карантин, находясь в кафе в Хмельницкой области, Зеленский ответил:



"Я готов отдать штраф, если я что-то нарушил. Так и есть, мне сказали, пригласили и я зашел, все там проверили", - сказал Зеленский.



По словам главного санитарного врача, заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, все происходило без нарушений, это была проверка.



"Мы вчера шли по улице, хотели взять кофе для себя. Рестораторы, как и другой бизнес, хотят открыть раньше. Они обратились к нам: "Смотрите, мы уже готовы выполнять нормы, которые вы опубликовали". Мы зашли проверить. Было все соблюдено так, как было прописано в наших нормах", - сказал Ляшко.

