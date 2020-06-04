Омбудсмен: Украинское общество утратило доверие к правоохранительным органам

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призывает не допускать формального подхода в расследовании фактов пыток сотрудниками правоохранительных органов, а руководители правоохранительных органов в свою очередь заверяют, что не будут скрывать такие факты, и будут всячески работать для превенции.



В четверг в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов по вопросам недопущения пыток генеральный прокурор Ирина Венедиктова отметила, что события в Кагарлыке Киевской области, где полицейские избивали и пытали задержанных, а также изнасиловали девушку, всколыхнуло общество.



"Офис генпрокурора решительно выступает против фактов замалчивания таких фактов", - заявила она.



По словам Венедиктовой, нулевая толерантность к подобного рода преступлениям является одним из элементов превенции. "Одна из ключевых гарантий недопущения пыток... - нулевая толерантность органов криминальной юстиции", - сказала генпрокурор.



Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в свою очередь подчеркнул, что случаи пыток и нечеловеческого обращения есть в полиции любой страны мира. "Признаком здоровья правоохранительной системы является реагирование на такие случаи, принятие мер максимальной защиты граждан", - отметил он.



Министр заверил, что МВД Украины принимает системные меры по недопущению фактов пыток и жестокого обращения с задержанными.



"Хочу заверить, что МВД вместе с Генпрокуратурой и другими правоохранительными органами будет реализовывать необходимые меры, направленные на всестороннюю защиту прав и свобод человека", - сказал Аваков.



Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов добавил, что соблюдение прав человека является приоритетом работы СБУ.



Также он вновь заявил об отсутствии так называемых секретных тюрем СБУ. "В СБУ нет никаких секретных тюрем, где якобы проводят пытки. Это фантазии российских пропагандистов", сказал Баканов.



Денисова с свою очередь сказала, что она не может быть оптимистичной в этом вопросе, поскольку есть масса примеров и доказательств масштабности этой проблемы. "Из-за своеволия и бездеятельности наши правоохранительных органов, наши граждане почти утратили надежду на восстановление справедливости и надлежащего правосудия в нашем государстве", - заявила омбудсмен.



Она продолжила в этом контексте: "Учитывая количество жалоб, общество утратило доверие к правоохранительным органам, для большинства граждан обращение ко мне без преувеличения является последним шансов на восстановление прав".



За два года, как уточнила Денисова, к ней как уполномоченному по правам человека, поступило более 5 тысяч жалоб от граждан о нарушении права на жизнь, здоровье, личную безопасность, права на правосудие.



"Важно акцентировать внимание на недопустимости в дальнейшем формализма во время проверки обращений и заявлений о совершении сотрудниками правоохранительных органов уголовных правонарушений. Это тоже превенции Кагарлыку", - подытожила Денисова.

