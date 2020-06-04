Нормандская встреча состоится в 2020 году - Ермак

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассчитывает, что встреча лидеров государств нормандского формата состоится в 2020 году. Эта встреча состоится в Берлине. Об этом он заявил в интервью немецкой медиагруппе Funke, передает Morgen post. Также Ермак отметил, что диалог Украины с российской стороной продолжается.



"Я уверен, что в этом году в Берлине состоится саммит глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России", - сказал он.



Напомним, что в прошлом году состоялась нормандская встреча президента Украины Владимира Зеленского, президента РФ Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. В ходе этой встречи было принято коммюнике, а также стороны договорились провести еще одну встречу, но в Берлине.



Впрочем, в связи с началом пандемии был перенесен ряд международных встреч, в том числе и нормандская. Хотя Россия неоднократно заявляла, что причина в невыполнении Украиной нормандского коммюнике.

