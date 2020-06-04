В Украине уже согласовали места для еще 58 комплексов автофиксации нарушений ПДД

Уже согласовано 41 место для 58 камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, которые будут установлены в 12 областях.



Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.



"Еще 220 комплексов автоматической фиксации (КАФ) будет установлено на дорогах Украины в местах с высокой концентрацией ДТП. Уже согласовано 41 место для 58 камер: 2 – в Винницкой области, 1 – в Волынской, 1 – в Житомирской, 2 – в Закарпатской, 2 – в Запорожской, 2 – в Харьковской, 2 – в Черкасской, 1 – в Ривненской, 2 – в Черкасской, 3 – в Одесской, 2 – в Ивано-Франковской и 21 – во Львовской", - написал Криклий.



Он отмечает, что сегодня Укрпочта получила первую партию штрафов для нарушителей - 2400 админпостановлений, которые начнут доставляться адресатам уже завтра.



Министр напомнил, что всего за 2 дня с начала запуска системы количество превышений разрешенной скорости в Киеве и в Киевской области снизилась почти на 40% - с 57 880 случаев до 34 176.



"Это прекрасный сигнал того, что мы делаем все правильно", - считает Криклий.



Как сообщал Укринформ, 1 июня в Киеве и Киевской области начала работать система автоматической фотовидеофиксации дорожного движения.



Камеры установлены в городе Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

