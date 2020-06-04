У некоторых людей есть иммунитет к COVID-19 – исследование

Иммунная система некоторых людей, которые никогда не болели COVID-19, имеет вспомогательные Т-клетки, способные распознавать и реагировать на опасный вирус.



Об этом свидетельствуют данные нового исследования, пишет Science alert.



По мнению ученых, причиной этому является так называемая перекрестная реакция: когда Т-клетки-помощники развиваются в ответ на другой вирус, они реагируют на похожий, но ранее не известный патоген.



В этом случае Т-клетки могут остаться после предварительного контакта человека с другим видом коронавируса – вероятно, одним из четырех, которые вызывают простуду.



По словам ученых, именно эти клетки "могут помочь генерировать более быстрый и более сильный иммунный ответ".



Среди групп пациентов с коронавирусом, изученных в этом исследовании, только у двоих были тяжелые случаи; остальные 90% имели легкую или умеренную форму инфекции.



Однако некоторые скептики считают, что пока рано делать выводы, что перекрестная реакция играет какую-то роль в том, как именно протекает в организме человека COVID-19. Ведь уже за несколько месяцев данные могут быть неактуальными из-за быстрой мутации вируса.



Впрочем, авторы исследования отмечают, что «иммунная система связана с событием. Если это сильное событие, у вас будет сильная память».

