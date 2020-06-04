В Украине появятся новые воинские звания

В Украине появятся новые воинские звания. Верховная рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №2247.



Об этом сообщает РБК-Украина.



За документ проголосовал 291 парламентарий. Нардепы одобрили его без обсуждения.



Закон изменяет и дополняет Устав внутренней службы Вооруженных сил Украины, Дисциплинарный устав ВСУ, Строевой устав ВСУ, Устав гарнизонной и караульной служб ВСУ и закон "О воинской обязанности и военной службе". Новые звания устанавливаются в соответствии с воинскими званиями, принятыми в ведущих странах-членах НАТО.



Теперь в армии будут такие звания: полковники, капитаны 1 ранга, бригадные генералы, коммодоры, генерал-майоры, контр-адмиралы, генерал-лейтенанты, вице-адмиралы.



Звание "генерал-полковники, адмиралы, генералы армии Украины" заменяются генералами и адмиралами, а "генерал-полковник" - званием генерал-лейтенант.



Устав внутренней службы изменили в части перечня воинских званий ВСУ, в частности к званиям в высшем офицерском составе добавлено звание бригадный генерал, генерал (армейское звание) и коммадор (корабельное звание).

