Денисова назвала дискриминацией платные камеры в СИЗО
Омбудсмен Людмила Денисова назвала дискриминационной практику платных камер в СИЗО. Об этом она заявила на совещании в офисе генпрокурора о пытках в правоохранительных органах в четверг, 4 июня.
Денисова считает, что это является нарушением конституционных прав и свобод граждан - условия в украинских СИЗО ненадлежащие и они часто переполнены. На этом фоне решение Минюста ввести платные камеры в СИЗО является неправильным, говорит омбудсмен.
"Я считаю, что это дискриминация по признаку имущественного состояния", - подчеркивает Денисова.
Люкс-апартаменты появились уже в шести СИЗО Украины. Деньги, полученные от заключенных, будут использованы на улучшение условий (проведение ремонтов) в других камерах.
Источник: Корреспондент
18:02