Денисова назвала дискриминацией платные камеры в СИЗО

Омбудсмен Людмила Денисова назвала дискриминационной практику платных камер в СИЗО. Об этом она заявила на совещании в офисе генпрокурора о пытках в правоохранительных органах в четверг, 4 июня.



Денисова считает, что это является нарушением конституционных прав и свобод граждан - условия в украинских СИЗО ненадлежащие и они часто переполнены. На этом фоне решение Минюста ввести платные камеры в СИЗО является неправильным, говорит омбудсмен.



"Я считаю, что это дискриминация по признаку имущественного состояния", - подчеркивает Денисова.



Люкс-апартаменты появились уже в шести СИЗО Украины. Деньги, полученные от заключенных, будут использованы на улучшение условий (проведение ремонтов) в других камерах.

