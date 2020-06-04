В Украине будет постепенно теплеть

В ближайшие сутки, 5 июня, на территорию Украины переместится более теплая воздушная масса с Западной Европы, и температура почти везде повысится, хотя в большинстве областей еще пройдут дожди, сообщает в четверг Укргидрометцентр. В пятницу в Украине, кроме южной части, небольшой, на северо-востоке и в Карпатах умеренный дождь, кое-где гроза. Ветер южный, 7-12 м/с, в западных, южных и восточных областях днем местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 9-14°; днем 19-24°, на юге страны местами 25-28°.



В Киеве - небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 21-23°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 5 июня самая высокая температура днем была 30,8 в 1910г, самая низкая ночью 2,4 в 1930г.



6 июня в западных, северных и Харьковской областях небольшие, ночью в Карпатах и на Закарпатье умеренные дожди, местами грозы; на остальной территории страны без осадков.



Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с.



Температура ночью 11-16°, днем в западных областях 20-25°, на остальной территории 23-28°.



В Киеве - небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 24-26°.



4 июня в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 14-19°; в Днепре возле Киева 14°.

