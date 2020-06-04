В Раде на днях зарегистрируют законопроект о рефрендуме - Разумков

В Верховной Раде на днях зарегистрируют законопроект из блока относительно народовластия - о всеукраинском референдуме. Об этом во время брифинга по завершению утреннего пленарного заседания парламента рассказал глава ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.



"На днях должен быть зарегистрирован тот законопроект, который разрабатывался группой и Стефанчуком. Далее следуют сроки 14 дней на подачу альтернативных. Непростой законопроект, к нему нужно подходить взвешенно. После этого комитеты будут рассматривать, будут вносить в зал. Далее будем обсуждать", - рассказал Разумков.



Он отметил, что не знает, примут ли его до конца этой сессии.



"Теоретически, трудно сказать, примем ли мы его до конца этой сессии. Однако в первом чтении, думаю, было бы полезно его рассмотреть", - сказал глава ВР.

