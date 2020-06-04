Лукашенко сравнил своего оппонента на выборах с хряком

Президент Беларуси Александр Лукашенко сравнил потенциального кандидата на следующих президентских выборах Валерия Цепкало с «хряком».



Об этом пишет Белсат.



Во время встречи с журналистами белорусский лидер высказал предположение о непрозрачном финансировании политической деятельности своего оппонента и вспомнил его прошлом.



«... Ну а потом, он просто не понимает, что количество рожденных поросят от свиноматки и их качество не зависят от свиноматки. Это еще и зависит от хряка. И если будет такой хряк, как этот человек, то будут мертворожденные поросята», – сказал Лукашенко.



Как сообщал УНИАН, Лукашенко назвал в четверг, 4 июня, имя нового премьер-министра страны.



Накануне Лукашенко отправил правительство Белоруссии в отставку, проведя перед этим совещание, где обсуждал предложения относительно нового состава кабмина.



Смена кабинета была анонсирована белорусским президентом еще в конце мая. Он объявил, что хочет сформировать новое правительство до президентских выборов, которые должны состояться 9 августа.

