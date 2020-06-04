Германия заявила о наличии доказательств причастности РФ к хакерской атаке на Бундестаг

Немецкое следствие располагает доказательствами того, что гражданин России вместе с другими лицами осуществил хакерскую атаку на Бундестаг для разведки РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, передаёт УНН.



“Существуют конкретные и достоверные доказательства со стороны следственных и судебных органов о том, что гражданин России совершил хакерскую атаку на бундестаг Германии для российской спецслужбы весной 2015 года — вместе с другими людьми”, — заявил министр.



По его словам, на этом основании следственные судьи Федерального суда выдали ордер на арест указанного гражданина.



“Не может быть и речи о политических предрассудках, как неоднократно заявляла российская сторона. Мы также будем работать в Брюсселе, чтобы использовать режим киберсанкций ЕС для тех, кто несет ответственность за атаку, например, чтобы заморозить активы или ввести ограничения на въезд. В то же время очевидно, что мы хотим продолжать конструктивно-критический диалог с Москвой в других областях внешней политики, таких как конфликт на востоке Украины или в Ливии и Сирии”, — добавил Маас.



Напомним, на прошлой неделе посла РФ Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии в связи с кибератакой на Бундестаг.

