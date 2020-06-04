Отклонение программы Кабмина не является основанием для его отставки – Разумков

Отклонение Верховной Радой программы деятельности Кабинета министров Украины не является основанием для его отставки, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.



"Если она отклоняется, то это не является основанием для прекращения полномочий действующего правительства. Это только означает, что в течение года они не смогут внести новую программу действий правительства, и у них нет так называемого иммунитета на год", - сказал Разумков на брифинге в четверг.



Он пояснил, что во второй раз отправить программу действий правительства на доработку невозможно.



"Она отправляется лишь раз, далее она должна быть или одобрена, или отклонена", - сказал спикер.

