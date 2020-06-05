Минэкономики оценивает падение ВВП Украины в январе-апреле-2020 в 5%

Сокращение объемов ВВП в январе-апреле 2020 года углубится до 5%, ожидает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в обзоре экономической активности в апреле. "В комплексе со сдерживающими факторами предыдущих периодов сокращение объемов ВВП в январе-апреле 2020 года оценено Минэкономики на уровне 5%,...

... что полностью соответствует прогнозу (в первом квартале 2020 года, по оперативной оценке Госстата, падение ВВП составило 1,5%)", - говорится в обзоре, обнародованном на сайте министерства.о итогам четырех месяцев 2020 года сокращение сводного индекса производства составило 6,7%, тогда как в январе-марте этот показатель просел на 3,8%.



Как указывает министерство, падение промышленности за четыре месяца этого года составило 7,9%. Больше всего от снижения цен и спроса пострадали экспортоориентированные секторы и секторы инвестиционного сегмента. Падение показателей машиностроения составило 19,7%, металлургии - 15,4%, текстильной промышленности - 13,6%, химической промышленности - 13%.



"В апреле 2020 года объемы производства в машиностроении (во всех подвидах) продолжили стремительное сокращение - на 35,6% из-за снижения инвестиционной активности и сохранения действия начавшихся раньше стимулирующих факторов - конкуренция со стороны импорта, нестабильные внутренние заказы",- отметило министерство.



"В январе-апреле 2020 года, впервые начиная с января-февраля 2016 года, произошло падение объемов внутренней торговли на 1,8% (по сравнению с ростом на 1,2% в январе-марте 2020 года). Такую динамику обусловило углубление падения оптового товарооборота из-за низкого спроса на фоне снижения экономической активности почти во всех сферах экономики, замедления розничного сегмента рынка (из-за значительного падения в апреле)", - указало министерство.



Согласно обзору, объемы сельского хозяйства просели на 1,4% за четыре месяца.



"Учитывая сезонный характер производства растительной продукции, с января по май валовая продукция с/х формируется исключительно за счет производства продукции животноводства", - поясняется в обзоре. При этом незначительное улучшение ситуации в сельском хозяйстве зафиксировано за счет адаптации отрасли к новым условиями - возобновилось наращивание объемов выращивания животных, а также птицы.



Однако, отмечает Минэкономики, отрасль страдает от высоких финансовых затрат на выращивание поголовья крупного рогатого скота и роста конкуренции на внутреннем рынке с импортной молочной продукцией. Дополнительный негативный фактор - снижение внешнего спроса из-за карантина в странах-торговых партнерах Украины.



Падение в строительной отрасли Украины в январе-апреле-2020 составило 8,7% по сравнению с -5,5% в январе-марте-2020 и 31,8% за четыре месяца 2019-го. Введение карантина, остановка работы общественного транспорта негативно повлияли на возведение инженерных сооружений и жилое строительство, указывает Минэкономики.

