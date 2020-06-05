Захарова оценила заявление генпрокурора США о вмешательстве в протесты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя РИА Новости заявления Генпрокуратура США об иностранном вмешательстве в ситуацию с протестами в стране "с обеих сторон", назвала их очередной попыткой объяснить внутренние проблемы внешними факторами.



Ранее генпрокурор США Уильям Барр заявил об "иностранном вмешательстве" в протесты в США. "Мы видим, что иностранные действующие лица играют за все стороны, чтобы усугубить насилие", - сказал Барр на пресс-конференции, не назвав, какие именно страны он обвиняет.



Комментируя РИА Новости высказывание Барра, Захарова указала, что, "во-первых, (это) очередная попытка объяснить внутренние проблемы внешними факторами".

"Во-вторых, - неуважение к гражданам США, чьи проблемы без какой-либо доказательной базы списывают на "иностранное вмешательство" , - сказала она агентству.

