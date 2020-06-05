Обыски в киевском университете имени Шевченко связаны с деканом юрфака

Названа причина обысков, которые в четверг Нацполиция и СБУ провели на юридическом факультете Киевского национального университета им. Шевченко, расположенном в главном корпусе на улице Владимирской, 60. Обыски прошли из-за взятки в размере 300 тысяч гривен, которую декан факультета Иван Гриценко якобы требовал от студента.



Об этом сообщает Телеграм-канал "Червоний губер".



Также в записи сказано, что репутационные убытки для университета после обысков, даже при отсутствии доказательств, будут колоссальными. Осенью запланированы выборы ректора вуза и декана юридического факультета, и сегодняшние события могут серьезно повлиять на их ход.



Источники "Страны" в университете подтверждают информацию, что обыски касаются декана юридического факультета и называют их следствием борьбы за власть на юрфаке. "Гриценко хотят подвинуть. Отсюда и уголовные дела", - говорит источник.



Также он уточняет, что дело расследуется по статье 368 часть третья УК (взятка в особо крупных размерах).

