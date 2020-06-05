Озвучены правила авиаперелетов в условиях пандемии

Появились требования для восстановления авиаперелетов в условиях адаптивного карантина на Украине. Правила опубликовала Государственная авиационная служба в Facebook.



Перечень требований адресован к авиакомпаниям, работникам аэропортов и пассажирам.



"Среди основных требований такие. Доступ к терминалам аэропорта должен быть максимально ограничен для пассажиров, членов экипажа и персонала.



Должно быть введено физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), усиленные гигиенические процедуры и уборки.



В местах с высокой концентрацией пассажиров должны быть приняты меры для предотвращения очередей.



Должны быть введены электронные альтернативы процессов, в частности мобильная регистрация, бесконтактная посадка.



Все в аэропорту должны носить защитные маски: персонал и пассажиры. Персонал также должен быть в защитных перчатках", - написали в Госавиаслужбе.



Также рекомендуется проводить температурный скрининг всем пассажирам, а для доставки их к самолетам советуют увеличить количество автобусов.

