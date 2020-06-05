ВСУ стягивают в Донбасс весь спектр вооружений, заявил Лукашевич

Украинские военные по железнодорожным узлам стягивают в Донбасс весь спектр вооружений. необходимых для ведения и прикрытия активных боевых действий, заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.



По его словам, Киев продолжает стягивать тяжелые вооружения, танки и военную технику в районы, находящиеся в непосредственной близости от линии соприкосновения в Донбассе, что прослеживается в опубликованных Спецмониторинговой миссией ОБСЕ на Украине результатах наблюдения за железнодорожными узлами.



"Обеспокоенность вызывает и то, что ВСУ подвозят в Донбасс не просто отдельные единицы, а едва ли не весь спектр вооружений, необходимых для осуществления и прикрытия активных, в том числе наступательных, боевых действий", - заявил Лукашевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.



Дипломат сообщил, что за последние полторы недели СММ зафиксировала на железнодорожных станциях Зачатовка, Покровск и Хлебодаровка в Донецкой области свыше 60 тяжелых артиллерийских орудий, в том числе крупнокалиберные 203-миллиметровые гаубицы 2С7 "Пион" и 152-миллиметровые гаубицы Д-20, около 50 ракетных комплексов, 30 танков, более 50 боевых бронированных машин, современные системы радиоэлектронной борьбы, миноукладчики, автомобили скорой помощи, десятки военных грузовиков.

