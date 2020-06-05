Детали программы для Украины еще обсуждаются - МВФ

До заседания Международного валютного фонда по Украине, запланированного на 9 июня, детали программы кредитования Stand-By еще обсуждаются. Об этом заявил директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс на онлайн-брифинге. "Договоренность по соглашению Stand-By является предметом обсуждений и должна быть утверждена Исполнительным советом. Встреча совета по этому вопросу ожидается 9 июня", - сказал Райс.

В то же время он не стал комментировать появление в СМИ утечек возможного меморандума между Украиной и МВФ по новой программе.



"Мы никогда не комментируем утечку документов, но что я могу сказать, МВФ – это прозрачная институция", - отметил представитель Фонда.



По его словам, полный текст доклада по Украине, а также сопутствующие документы будут обнародованы сразу после заседания Исполнительного совета, запланированного на 9 июня.



"Это то, что мы делаем всегда, мы публикуем соглашения со странами", - подчеркнул Райс.

