Объявлена программа отмененного Каннского кинофестиваля

73-й Каннский кинофестиваль должен был состояться с 12 по 23 мая, но его отменили из-за пандемии коронавируса.



Президент Каннского кинофестиваля Пьер Лескюр огласил основную конкурсную программу вечером 3 июня. Эти фильмы покажут на других фестивалях по всему миру.



Всего в официальную программу вошли 56 фильмов из 2067 просмотренных — рекордное число, так как обычно жюри просматривают около 2 тысяч картин.



Вот 10 картин из списка:



«Французский диспетчер» Уэса Андерсона

«Лето 85-го» Франсуа Озона

«Маленький топор» Стива МакКуина

«Настоящие матери» Наоми Кавасэ

«Аммониты» Фрэнсиса Ли

«Душа» Пита Доктера

«Еще по одной» Томаса Винтерберга

«Ирвиг и ведьма» Горо Миядзаки

«Рай: к счастливой земле» Има Сан Су

«Мы будем забытыми» Фернандо Труэба



Отмечается, что в этом году из 56 отобранных картин почти треть созданы женщинами — 16 фильмов.



«Это результат эволюции, которую мы наблюдаем на протяжении ряда лет. Мы видим в этом свидетельство растущего вклада женщин в развитие современного кинематографа. Кроме того, в программе много дебютов —15. Это больше, чем когда-либо прежде в истории конкурса», — заявил директор фестиваля Тьерри Фремо.





