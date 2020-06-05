Секрет эффекта галлюциногенных грибов раскрыт

Маастрихтский университет исследовал влияние псилоцибина, содержащегося в галлюциногенных грибах, на мозг человека. Известно, что при употреблении псилоцибина люди часто ощущают, будто их "я" растворяется во Вселенной. Кто-то воспринимает позитивно этот опыт, а кто-то - негативно (возникает паника). Чтобы разобраться с происходящим на нейронном уровне, ученые провели эксперимент с участием 60 добровольцев.



Некоторые получали псилоцибин, а некоторые - плацебо. При этом всем им проводили сканирование с помощью МРТ. Оказалось, псилоцибин особенно сильно влияет на префронтальную кору и гиппокамп. Там происходит изменение в уровнях глутаминовой кислоты (относится к соединениям, передающим сигналы между нейронами; производит возбуждающий эффект).



По мнению ученых, психоделик нарушает связи между этими зонами мозга, что дает разрыв между памятью о том, кто ты такой, что происходило в твоем прошлом и происходит в настоящем, и осознанием собственной личности. Притом, если в гиппокампе отмечалась повышенная концентрация соединения, а в префронтальной коре его было мало, то опыт приема психоделика обещал быть позитивным. Обратное соотношение связано с негативным опытом.

