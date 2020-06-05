Эксперты усомнились в пользе приема аспирина

Известно, что у аспирина, назначаемого многим сердечникам как средство, разжижающее кровь, есть ряд потенциально опасных побочных эффектов. Среди них, установили ученые, внутричерепные и желудочно-кишечные кровотечения (риск повышен на 34% и 47% соответственно), пишет ТАСС. Риск прочих кровотечений возрастал вследствие приема на 62%.



Последние исследования, проведенные Университетом Англия Раскин, показали, что аспирин также снижает на 17% риск сердечных приступов и прочих отклонений со стороны сердечно-сосудистой системы.



Выводы были сделаны по итогу комплексного анализа исследований, посвященных пользе и опасности аспирина, - более 6000 научных материалов. Оказалось, прием аспирина действительно был связан с уменьшенной вероятностью развития смертельных болезней сердца и сосудов. Так, вероятность инфаркта или сердечной недостаточности он понижал, правда, одновременно повышая риск смертельных кровотечений.

