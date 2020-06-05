В МВД нашли виновного в провале реформы полиции

Провал реформы украинской полиции произошел в связи с переаттестацией, автором проекта которой была Хатия Деканоидзе, возглавлявшая Национальную полицию в 2015-2016 годах. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью Радио Свобода, которое было опубликовано вечером в четверг, 4 июня.



Геращенко заявил, что переаттестация не только не дала никакого результата, но и пропустила к выполнению обязанностей одного из полицейских, которого обвиняют в изнасиловании женщины в Кагарлыке.



"Я считаю, что переаттестация, организованная Хатией Деканоидзе, привела к развалу полиции... Например, один из двух насильников из кагарлыцкого отделения успешно прошел переаттестацию, организованную Деканоидзе в 2016 году", - заявил Геращенко.



Ранее Деканоидзе заявляла журналистам, что на свои должности после переаттестации вернулись 93 процента старых кадров. Однако, Геращенко не смог подтвердить или опровергнуть эти цифры.

