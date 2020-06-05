США выделили $11 млрд на международные меры против COVID-19

США направляют $11 млрд в помощь другим странам для противодействия COVID-19, из них $180 млн - на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.



"Перед лицом пандемии COVID-19 мы действительно мобилизовались как нация для борьбы с этим вирусом как внутри страны, так и за рубежом, выделив более $11 млрд на международные ответные меры против COVID-19", - говорится в сообщении Помпео, распространенном Госдепартаментом США.



Уточняется, что только в четверг США объявили о выделении более $194 млн новой помощи, в том числе почти $180 млн - на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких.



"Кроме того, Соединенные Штаты предоставляют более $14 млн новой гуманитарной помощи для поддержки беженцев, мигрантов и принимающих общин, пострадавших от пандемии COVID-19", - отмечается в сообщении.

