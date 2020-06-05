Производство и продажа детских смесей в Украине

Украинские компании не планируют сокращать выпуск детского питания. Наибольшими темпами растет производство соков, а хуже всего обстоят дела с заменителями грудного молока — это направление остается импортозависимым.

Известные бренды не экономят на младенцах даже в самые кризисные времена. И хотя такого кризиса как во время пандемии коронавируса, не было давно, производители движимы теми же мотивами. При росте цен, снижении покупательной способности населения и рождаемости, спрос на детские смеси не уменьшается https://panama.ua/categorys/484060/ . Во время мирового карантина это создает реальные перспективы для эффективного импортозамещения.

Виды питания для детей: состав, применение

К продукции для новорожденных и младенцев предъявляются завышенные требования. У малышей ускорен обмен веществ, а печень и почки еще не способны полноценно выводить опасные вещества, токсины. Факторы риска делают создание продуктов сверхответственным и очень трудоемким процессом, но достаточно прибыльным — средняя цена за килограмм составляет 400 гривен.

Смеси делят на три основные группы:

молочные — адаптированные, максимально приближенные к женскому молоку, и частично адаптированные;

плодоовощные (соки, пюре) — по степени измельчения бывают гомогенизированные, мелкоизмельченные, крупноизмельченные;

зерновые (каши для прикорма) — основаны на муке из риса, гречки, овсянки, пшеницы, кукурузы;

мясные и рыбные (детские консервы) — бывают гомогенизированные, пюреобразные и крупноизмельченные.

Выпуск смесей для вскармливания — максимально сложное направление, работать в котором можно по медицинским разработкам и под тщательным контролем врачей. На поиск технологий, оборудования может уйти не один месяц.

Не удивительно, что более 70% украинского рынка занимает импортная продукция из Германии, Голландии, Швейцарии. Специалисты считают, что отечественным компаниям ее сложно заменить, однако Хорольский МКК ДП не сдает позиций и ежегодно запускает новые продуктовые линейки.

Как производят смеси для детей?

Производство каждого вида имеет свои особенности. Например, питание для новорожденных на 60% состоит из сывороточных белков и на 40% из казеина. Частично адаптированные изготавливают на основе сухого молока. Молочное сырье подвергается тщательной обработке:

после приема и проверки качества его очищают, сортируют и охлаждают для хранения;

перед использованием нагревают, сепарируют, пастеризуют и нормализуют в нем массовую долю жира;

в раствор добавляют сернокислое железо и молочный сахар, подогревают до температуры 105 градусов и подмешивают растительное масло, жирорастворимые и водорастворимые витамины;

жидкость гомогенизируют;

сушат сырье на распылительной сушильной установке в три этапа при низкой температуре;

готовый порошок смешивают с казеином, фасуют.

Для создания тонны сухого продукта нужно примерно 8710 килограммов молока. Для получения низколактозных порошков используют сухую низколактозную основу, витамины, минералы. В нее могут добавлять разные экстракты, солод или низкоосахаренную патоку.