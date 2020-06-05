Производство и продажа детских смесей в Украине
Украинские компании не планируют сокращать выпуск детского питания. Наибольшими темпами растет производство соков, а хуже всего обстоят дела с заменителями грудного молока — это направление остается импортозависимым.
Известные бренды не экономят на младенцах даже в самые кризисные времена. И хотя такого кризиса как во время пандемии коронавируса, не было давно, производители движимы теми же мотивами. При росте цен, снижении покупательной способности населения и рождаемости, спрос на детские смеси не уменьшается https://panama.ua/categorys/484060/. Во время мирового карантина это создает реальные перспективы для эффективного импортозамещения.
Виды питания для детей: состав, применение
К продукции для новорожденных и младенцев предъявляются завышенные требования. У малышей ускорен обмен веществ, а печень и почки еще не способны полноценно выводить опасные вещества, токсины. Факторы риска делают создание продуктов сверхответственным и очень трудоемким процессом, но достаточно прибыльным — средняя цена за килограмм составляет 400 гривен.
Смеси делят на три основные группы:
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молочные — адаптированные, максимально приближенные к женскому молоку, и частично адаптированные;
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плодоовощные (соки, пюре) — по степени измельчения бывают гомогенизированные, мелкоизмельченные, крупноизмельченные;
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зерновые (каши для прикорма) — основаны на муке из риса, гречки, овсянки, пшеницы, кукурузы;
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мясные и рыбные (детские консервы) — бывают гомогенизированные, пюреобразные и крупноизмельченные.
Выпуск смесей для вскармливания — максимально сложное направление, работать в котором можно по медицинским разработкам и под тщательным контролем врачей. На поиск технологий, оборудования может уйти не один месяц.
Не удивительно, что более 70% украинского рынка занимает импортная продукция из Германии, Голландии, Швейцарии. Специалисты считают, что отечественным компаниям ее сложно заменить, однако Хорольский МКК ДП не сдает позиций и ежегодно запускает новые продуктовые линейки.
Как производят смеси для детей?
Производство каждого вида имеет свои особенности. Например, питание для новорожденных на 60% состоит из сывороточных белков и на 40% из казеина. Частично адаптированные изготавливают на основе сухого молока. Молочное сырье подвергается тщательной обработке:
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после приема и проверки качества его очищают, сортируют и охлаждают для хранения;
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перед использованием нагревают, сепарируют, пастеризуют и нормализуют в нем массовую долю жира;
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в раствор добавляют сернокислое железо и молочный сахар, подогревают до температуры 105 градусов и подмешивают растительное масло, жирорастворимые и водорастворимые витамины;
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жидкость гомогенизируют;
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сушат сырье на распылительной сушильной установке в три этапа при низкой температуре;
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готовый порошок смешивают с казеином, фасуют.
Для создания тонны сухого продукта нужно примерно 8710 килограммов молока. Для получения низколактозных порошков используют сухую низколактозную основу, витамины, минералы. В нее могут добавлять разные экстракты, солод или низкоосахаренную патоку.
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