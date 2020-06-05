Легендарный дизайнер, который перевернул мир моды

Легендарный дизайнер, который перевернул мир моды

Знаменитого кутюрье Юбера де Живанши часто называют интеллигентным, скромным гением. Без сомнения, он является примером того, как надо идти к своей цели, как достичь творческих вершин и значительных финансовых успехов, а также как установить доверительные отношения с партнерами и клиентами.

Вовремя начать и своевременно остановиться

Предлагаем несколько интересных фактов, которые помогут понять благодаря чему Живанши удалось осуществить свои мечты и подняться на вершину славы:

  • Генетика. Конечно, это достаточно условный фактор, но следует учитывать, что мальчик родился в творческой семье. Его прадедушка по материнской линии были знаменитым французским художником, который был мастером портретной и батальной живописи. Отец мальчика по профессии летчик, но неисправимый романтик в душе. Он стремился к звездам, не смотря ни на что, и трагически погиб, когда сыну было всего 2 года.

  • Целеустремленность. В 10 лет Юбер решил, что он будет модельером и это были не просто подростковые мечты, а четко сформулированная цель. Для ее достижения он прошел обучение в школе изящных искусств в Париже, а затем работал у знаменитых кутюрье Жака Фата, Робера Пиге, Люсьена Лелонга и Эльзы Скиапарелли. Это позволило получить необходимые знания и практический опыт, лучше понять потребности и пожелания клиентов, а также завести нужные знакомства. В результате в 1952 году в возрасте 25 лет он создает свой собственный бренд Givenchy и представляет дебютную коллекцию женской одежды, в которую вошли легкие юбки и блузы с рукавами-фонариками. Лицом новой марки и одновременно ее пресс-секретарем стала знаменитая манекенщица Беттина Грациани. В создаваемых ее образах гармонично сочетались безупречное чувство стиля и ненавязчивая роскошь. Два года спустя марка первой представляет линейку одежды класса люкс. Модели разрабатывались для женщин из разных стран. Коллекции бренда популярны не только в Европе, по некоторым данным более 70% поклонниц марки были американками.

  • Фирменный стиль. Успешность дома Givenchy часто объясняют тем, что модельер сумел установить связь между послевоенной высокой модой и классическими традициями создания женской одежды. Для кутюрье особенно важным было сочетание эстетической составляющей и практического удобства. Он считал, что женщина должна выглядеть естественно и двигаться свободно и тогда она будет чувствовать себя уверенной, красивой, а значит счастливой. Его точку зрения поддерживали знаменитые клиентки Жаклин Кеннеди и Одри Хепберн. Хотя большинство моделей дома выполнено в классическом стиле, например, однотонные костюмы-двойки из укороченного жакета и узких брюк или юбки, Юбер смело экспериментировал с тканями. Именно с его подачи начали широко применяться синтетические материалы – люрекс, орлон. Также с помощью отдельных аксессуаров, мастер умел заставить женщин более тщательно следить за своей внешностью. Например, предложенные им шляпки в форме таблеток, плотно сидели на голове и полностью открывали лицо, поэтому макияж должен быть безупречным, а волосы идеально уложены.

  • Личное участие. Юбер не только разрабатывал элегантные модели, но и регулярно инспектировал фирменные бутики Givenchy. Он считал, что каждому покупателю нужно не просто порекомендовать определенную модель, а помочь сформировать целостный образ.

В 1988 году бренд становится частью французской транснациональной компании LVMH. Новый владелец значительно расширяет коллекцию косметики и парфюмерии.

В 90-е мода резко меняется, в ней появляются смелые, бунтарские, авангардные решения и многие модельеры изменяют своим принципам и отходят от классических канонов и традиций. Юбер по-прежнему оставался верен себе и предпочитал гармонию и изысканный стиль. Он представил свою последнюю коллекцию и в 1995 году сам ушел с поста креативного директора. Неприятие современных трендов заставило знаменитого кутюрье полностью отойти от мира моды, но сидеть без дела он не мог, поэтому занялся ландшафтным дизайном. Без сомнения вклад Юбера Живанши в мир моды огромен, но важно, что он сумел вовремя остановиться и сохранить свой фирменный стиль, в котором всегда доминировали изящество и элегантность.