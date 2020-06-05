Легендарный дизайнер, который перевернул мир моды

Знаменитого кутюрье Юбера де Живанши часто называют интеллигентным, скромным гением. Без сомнения, он является примером того, как надо идти к своей цели, как достичь творческих вершин и значительных финансовых успехов, а также как установить доверительные отношения с партнерами и клиентами.

Вовремя начать и своевременно остановиться

Предлагаем несколько интересных фактов, которые помогут понять благодаря чему Живанши удалось осуществить свои мечты и подняться на вершину славы:

Генетика. Конечно, это достаточно условный фактор, но следует учитывать, что мальчик родился в творческой семье. Его прадедушка по материнской линии были знаменитым французским художником, который был мастером портретной и батальной живописи. Отец мальчика по профессии летчик, но неисправимый романтик в душе. Он стремился к звездам, не смотря ни на что, и трагически погиб, когда сыну было всего 2 года.

Целеустремленность. В 10 лет Юбер решил, что он будет модельером и это были не просто подростковые мечты, а четко сформулированная цель. Для ее достижения он прошел обучение в школе изящных искусств в Париже, а затем работал у знаменитых кутюрье Жака Фата, Робера Пиге, Люсьена Лелонга и Эльзы Скиапарелли. Это позволило получить необходимые знания и практический опыт, лучше понять потребности и пожелания клиентов, а также завести нужные знакомства. В результате в 1952 году в возрасте 25 лет он создает свой собственный бренд Givenchy и представляет дебютную коллекцию женской одежды, в которую вошли легкие юбки и блузы с рукавами-фонариками. Лицом новой марки и одновременно ее пресс-секретарем стала знаменитая манекенщица Беттина Грациани. В создаваемых ее образах гармонично сочетались безупречное чувство стиля и ненавязчивая роскошь. Два года спустя марка первой представляет линейку одежды класса люкс. Модели разрабатывались для женщин из разных стран. Коллекции бренда популярны не только в Европе, по некоторым данным более 70% поклонниц марки были американками.

Фирменный стиль. Успешность дома Givenchy часто объясняют тем, что модельер сумел установить связь между послевоенной высокой модой и классическими традициями создания женской одежды. Для кутюрье особенно важным было сочетание эстетической составляющей и практического удобства. Он считал, что женщина должна выглядеть естественно и двигаться свободно и тогда она будет чувствовать себя уверенной, красивой, а значит счастливой. Его точку зрения поддерживали знаменитые клиентки Жаклин Кеннеди и Одри Хепберн. Хотя большинство моделей дома выполнено в классическом стиле, например, однотонные костюмы-двойки из укороченного жакета и узких брюк или юбки, Юбер смело экспериментировал с тканями. Именно с его подачи начали широко применяться синтетические материалы – люрекс, орлон. Также с помощью отдельных аксессуаров, мастер умел заставить женщин более тщательно следить за своей внешностью. Например, предложенные им шляпки в форме таблеток, плотно сидели на голове и полностью открывали лицо, поэтому макияж должен быть безупречным, а волосы идеально уложены.

Личное участие. Юбер не только разрабатывал элегантные модели, но и регулярно инспектировал фирменные бутики Givenchy. Он считал, что каждому покупателю нужно не просто порекомендовать определенную модель, а помочь сформировать целостный образ.

В 1988 году бренд становится частью французской транснациональной компании LVMH. Новый владелец значительно расширяет коллекцию косметики и парфюмерии.

В 90-е мода резко меняется, в ней появляются смелые, бунтарские, авангардные решения и многие модельеры изменяют своим принципам и отходят от классических канонов и традиций. Юбер по-прежнему оставался верен себе и предпочитал гармонию и изысканный стиль. Он представил свою последнюю коллекцию и в 1995 году сам ушел с поста креативного директора. Неприятие современных трендов заставило знаменитого кутюрье полностью отойти от мира моды, но сидеть без дела он не мог, поэтому занялся ландшафтным дизайном. Без сомнения вклад Юбера Живанши в мир моды огромен, но важно, что он сумел вовремя остановиться и сохранить свой фирменный стиль, в котором всегда доминировали изящество и элегантность.