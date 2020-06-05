В Бразилии за сутки скончались почти 1,5 тыс. пациентов с COVID-19

Рекордное количество летальных исходов за сутки среди пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Бразилии - 1 тыс. 479, сообщает в пятницу бразильский телерадиоканал "Глобу".



Всего от осложнений, связанных с заражением COVID-19, в стране скончался 34 тыс. 21 пациент.



С момента начала пандемии в Бразилии выявлено почти 615 тыс. заболевших, из них 275 тыс. выздоровели.



Согласно данным подсчетов статистического сайта Worldometer, Бразилия вышла на второе место по сложности ситуации с COVID-19. Первое место в списке занимают США.

