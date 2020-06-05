Аваков: установили 67 причастных к стрельбе в Броварах

По состоянию на 5 июня установлены 67 причастных к стрельбе в Броварах, 39 лицам избраны меры пресечения.



Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в выступлении во время часа вопросов к правительству в парламенте, сообщает корреспондент Укринформа.



«По состоянию на сегодняшнее утро 67 человек, причастных к стрельбе, установлены, 44-м сообщено о подозрении, в том числе пяти заочно, 39 лицам избраны меры пресечения: 29 - содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога, то есть безальтернативный арест, двум - содержание под стражей на 60 суток с правом внесения залога, пяти - круглосуточный домашний арест 60 суток, трем - домашний арест в ночное время», - сказал Аваков.



Он отметил, что ему "немного жаль этих молодых людей", которые за жилье, еду и 800 гривень в день попали под арест и, вероятно, получат реальный срок заключения за участие в организованной преступной группировке.



«Но другой реакции у нас не будет. Если кому-то кажется, что он снова готов вернуть в нашу жизнь традиционные бандитские «договорняки», криминальные разборки и атмосферу страха, мы будем отвечать очень жестко, со всей силой закона, пусть потом не удивляются», - подчеркнул министр.



По его мнению, полицейские адекватно и грамотно отреагировали на ситуацию 29 мая в Броварах. В то же время, отметил Аваков, есть «определенные претензии» к работникам и руководителям подразделений относительно возможной превенции этой ситуации и оперативных служб.



«Поэтому в отношении некоторых из них главой Нацполиции приняты дисциплинарные меры вплоть до отстранения от занимаемых должностей», - сообщил Аваков.



Как сообщал Укринформ, утром 29 мая в жилом квартале Броваров на Киевщине произошла стрельба между двумя группировками из-за перераспределения потока пассажирских перевозок.



