В Украину приходит летняя погода

В субботу в Украину придет настоящее лето: вследствие премещения теплого воздуха с Западной Европы ожидается существенное повышение температуры, а кратковременные дожди вероятны лишь на западе и севере страны, сообщает Укргидрометцентр. В западных областях небольшие, ночью в Карпатах и на Закарпатье умеренные дожди, местами грозы, ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с; температура ночью 12-17 °, днем 20-25 °.



На остальной территории страны без осадков, лишь в северных областях днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза; ветер преимущественно южный, 7-12 м / с; температура ночью 11-16 °, днем 24-29°, на побережье морей 20-24°.



В Киеве - без осадков, лишь во второй половине дня небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м / с. Температура ночью 14-16°, днем 26-28°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 06 июня самая высокая температура днем была 32,0° в 1921г., самая низкая ночью 2,9° в 1933г.



В воскресенье, 7 июня, в западных областях страны кратковременные дожди, грозы, местами порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью 11-16°, днем 21-26°.



На остальной территории без осадков, лишь в Житомирской области небольшой дождь; ветер преимущественно южный, 5-10 м/с; температура ночью 11-16°, днем 24-29°, в восточных, южных и центральных областях местами 30-32°.



В Киеве 7 июня без осадков. Ветер южный, 5-10 м / с. Температура ночью 14-16°, днем 26-28°.



5 июня в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 16-20° в районе Одессы 13°; в Днепре возле Киева 15°.

