Аваков: в следующем году в каждой ОТГ будет шериф

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что к середине следующего года в каждой объединенной территориальной громаде будет шериф. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента во время Часа вопросов к правительству.



«Я считаю, что полицейский офицер громады к середине следующего года будет в каждой объединенной территориальной громаде (ОТГ)», - заявил министр.



Он напомнил, что часто такого полицейского называют шерифом. Министр отметил, что на сегодняшний день «мы имеем 190 полицейских офицеров громад, работающих в 10 регионах государства».



При этом он подчеркнул, что для этого необходимо финансирование со стороны местных громад, обеспечение помещением и обеспечение со стороны Национальной полиции автомобилем, оборудованием, рацией.

