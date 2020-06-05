Мурало украинской политики

Народний депутат від «Слуги народу» Гео Лерос звинуватив голову Офісу президента Андрія Єрмака, колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького та народного депутата, ймовірного кандидата на посаду мера Києва Миколу Тищенка у корупції. Щоправда, інформаційна бомба від колишнього художника-муральщика не спричинила очікуваного ефекту. Але вказала на факт «війни», яку розпочали проти кандидатів від партії «Слуга народу», які будуть брати участь у київських виборах.



Насамперед у слабкості скандалу винен сам Гео Лерос. Як відомо, Лерос раніше оприлюднив записи розмов брата голови офісу президента Андрія Єрмака. І його попередня «бомба» була деактивована самим президентом України Володимиром Зеленським. Президент заявив, що знає замовників скандалу, його ціль та «ціну питання». І відтоді ставлення до Героса різко змінилося. Доходить навіть до того, що його стороняться і не подають руки колеги по фракції «Слуга народу». Дехто навіть укладає парі через який період часу Лероса виженуть з фракції або й навіть позбавлять депутатства.



Показово, що попередній скандал Гео Лероса закінчився пшиком. Але правоохоронні органи так і не отримали від Лероса пояснень, яка спецслужба робила записи і чому вони опинилися у кишені саме Лероса. Адже мова йшла про дискредитацію президента України.



Думки оглядачів про замовника і причини «плівок Єрмака» розійшлися. Дехто вбачав у цьому руку Коломойського. Інші – екс-голову Офісу президента Андрія Богдана та колишнього “смотрящего” Києва Вадима Столара і Андрія Вавриша.



Саме ОПГ (організована політична група) Богдана-Столара- Вавриша називають ймовірними замовником продовження скандалу по Єрмаку. Логічно припустити, що вдруге випускати «снаряд» по Єрмаку при недовірі і розумінні «замовників» подібних матеріалів з боку Зеленського, беззмістовно і недоцільно. Але бажання повернутися до влади, до дорогої столичної землі, до грошей – це переважає будь-який здоровий глузд. Підтримка з боку Вадима Столара скандалу проти Єрмака і Зеленського зрозуміла. Довший час Столар вважався «тіньовим кардиналом» міської влади Києва. Але із зміною президента, втрати позицій «Блоку Петра Порошенка» Столар був витіснений із сфер впливу столиці. Проте, сьогодні Столар за протекцією одного з керівників партії ОПЗЖ знову повернувся у велику політику, вкладає гроші у телебачення, окремий новинний канал міста Києва і ціль таких «інвестицій» - повернути собі та своїм партнерам Богдану-Вавришу вплив у столиці.



Прізвище потенційного кандидата Миколи Тищенка вказує на те, що цього разу ціллю «художника-муральщика» також є ймовірний кандидат у мери Києва. А Богдан, як відомо, входить в умовну групу Коломойського - разом із Дубинським і Ткаченком. За дивним збігом обставин усі троє – Дубинський, Ткаченко і Богдан – заявили про своє бажання поборотися на виборах мера Києва.



Поряд із ними фігурує прізвище скандального забудовника Андрія Вавриша. Олександр Ткаченко є фактичним власником ЗАТ «Одеська кіностудія», двох кінопрокатних компаній і мережі кінотеатрів «Лінія кіно». А з 2018 року співвласником Одеської кіностудії став девелопер-забудовник (SAGA Development) Вавриш. Більше двох років Ткаченко і Вавриш спільно займаються кінобізнесом. І на цьому фоні Ткаченко спільно із Вавришем намагаються захопити землю державного підприємства «Укркінохроніка», щоб будувати там будинки.



Скоріше за все наближення дня праймеріз штовхає групу Коломойського на більш активні дії. І Гео Лерос тут став у нагоді. Фактично Лерос виявився снарядом багаторазового використання, який передають із рук в руки.



Водночас, важко хотіти і вимагати прозорості від людини, яка ховається на псевдонімом і не готова розкривати банальну інформацію про себе – прізвище, ім’я, доходи. Адже мало хто із виборців «Слуги народу» знає, що Гео Лерос - це псевдонім. Навіть подейкують, що сам президент Зеленський до останнього був переконаний, що дав місце у своєму списку Гео Леросу. А виявилося - Курехяну Георгу Багратовічу. Саме таким є справжнє ім’я «художника-муральщика». Його батько (Бограт Сократовіч Курехян) є відомим бізнесменом і власником фірми «Техбудтранс», що займає монтажними роботами в Києві.



Його ж син Гео Лерос вирішив не бруднити руки, а став на легкий, але слизький шлях псевдо-волонтерів, які не можуть відзвітуватися за отримані від донорів кошти. Арт-проект Art United Us , «Сіті-Арт», «Сестри перемоги», радник Міністра інформаційної політики України, радник Київського міського голови з питань культури, автор документального фільму про реформу поліції - це лише дещиця творчості Лероса.



Найвідомішим скандалом Гео Лероса стало виділення з державного бюджету 3,6 млн гривень на малювання «муралів» художниками з різних куточків світу. Але виявилося, що зарубіжні художники малювали їх безкоштовно. А Гео Лерос так і не відзвітував куди ж поділися 3,6 млн. грн.



Зате у декларації Лероса з’явилися: велика квартири в центрі Києва, частки у двох невеликих - по 40 метрів кожна, 96 картин, три пари годинників Rolex і один Chopard, колекція з 20 фотоапаратів Leica, 49 біткоїни (10 млн. грн.), два однакових автомобіля BMW 2014 року і ще Ford Capri 1980 року, в банку у депутата 325 тисяч доларів, 97 тисяч євро і майже мільйон гривень, іще 315 тисяч доларів депутат комусь позичив. І при цьому всьому дохід за 2018 рік - всього 120 тисяч гривень.



Звичайно, що борець із корупцією Гео Лерос сміливо відмовлявся і відмовляється пояснювати походження мільйонних статків.



Корупційна сутність Гео Лероса дисонує із його другим «я» - активним учасником так званого середовища отримувачів грантів, яке іще часто називають «соросята». Експерти припускають, що звинувачення Єрмака з боку Гео Лероса - це продовження битви республіканців і демократів США, які продовжують зводити рахунки на території України і за рахунок дискредитації вищих державних органів України, що в цілому веде до дестабілізації ситуації в країні. Заяви Лероса недаремно з’явилися після оприлюднення плівок Андрія Деркача із розмовами Порошенка і Байдена.



Спроба Гео Лероса приміряти на себе маску «майора Мельниченка» вже вдруге завершується фіаско. Усім навколо зрозуміло, що Лерос не викриває корупцію у Києві, а банально відпрацьовує питання виборів мера у Києві, яке цікавить оточення Коломойського. Також подібні голосні заяви народного депутата завдають удару по репутації держави, найбільшої фракції у Верховній Раді «Слуга народу» і звичайно президента Зеленського. Але замовників цього скандалу імідж та репутація Зеленського цікавить в останню чергу.

