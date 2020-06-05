46% украинцев выступают за интеграцию в ЕС, 42% - за вступление в НАТО

46,1% украинцев считают, что страна должна стремиться к вступлению в Европейский союз, 13,1% - в Евразийский экономический союз, 28,3% - за неприсоединение ни к одному из союзов. Согласно данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 26 по 30 апреля и презентованного на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина"...



...41,9% украинцев считают, что Украина должна стремиться быть членом НАТО, 34,7% - нейтральным государством, 12% - членом ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности).



При условии предоставления сейчас им гражданства США или ЕС, 27,1% уехали бы туда жить, 65,1% - отказались бы. В Россию уехало бы 6,3% при 86,3% отказавшихся. При "бонусе" в виде "$100 тыс. подъемных" в РФ уехало бы 11,2% опрошенных, 80,2% - отказались бы.



Опрос КМИС проводился с 26 по 30 апреля 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 1500 интервью.



Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше). В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2.6% для показателей близких к 50%, 2.2% - для показателей близких к 25%, 1.7% - для показателей близких к 10%, 1.1% - для показателей близких к 5%.

