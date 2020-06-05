На Лободу подали в суд за гей-пропаганду
Житель РФ Виктор Борисов подал в суд на поп-исполнительницу Светлану Лободу. Мужчина обвиняет артистку в распространении гей-пропаганды, сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на собственный источник.
Истцу не понравился клип Суперстар, который вышел два года назад.
Россиянин недоволен тем, что в музыкальном ролике девушка сначала застает своего бойфренда за поцелуем с мужчиной, а после этого целуется с Лободой.
Виктор Борисов требует видео удалить, а ему самому выплатить за моральный ущерб два миллиона рублей.
В суде считают, что гей-пропаганда не доказана. Судебный иск пока оставлен без движения.
Источник: Корреспондент
13:28