Рада создала ВСК по защите прав инвесторов

Рада создала ВСК по защите прав инвесторов

Верховная Рада создала временную специальную комиссии по вопросам защиты прав инвесторов.

За соответствующее постановление на пленарном заседании в пятницу проголосовало 319 народных депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке, образование комиссии обеспечит создание условий для инвестиционной деятельности в Украине и защиты прав и свобод инвесторов.

Руководителем ВСК стала Галина Янченко (фракция "Слуга народа"), ее заместителем Ярослав Железняк (фракция "Голос"). В составе комиссии также 11 народных депутатов.