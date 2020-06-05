Рада создала ВСК по защите прав инвесторов

Верховная Рада создала временную специальную комиссии по вопросам защиты прав инвесторов.



За соответствующее постановление на пленарном заседании в пятницу проголосовало 319 народных депутатов.



Как отмечается в пояснительной записке, образование комиссии обеспечит создание условий для инвестиционной деятельности в Украине и защиты прав и свобод инвесторов.



Руководителем ВСК стала Галина Янченко (фракция "Слуга народа"), ее заместителем Ярослав Железняк (фракция "Голос"). В составе комиссии также 11 народных депутатов.

