Байден заявил, что 15% американцев являются "не очень хорошими людьми"

Экс-вице-президент США Джозеф Байден заявил, что от 10% до 15% американцев являются "не очень хорошими людьми". Об этом сообщает Bloomberg в пятницу, 5 июня.



Такое высказывание Байден сделал во время беседы со своими сторонниками из числа афроамериканцев на онлайн-форуме, посвященном проблемам борьбы с расизмом в связи со смертью Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе.



Байден при этом подчеркнул, что "значительное большинство" американцев - это достойные люди, которые хотят блага для своей страны. Он также раскритиковал действующего президента США Дональда Трампа и заявил, что его деятельность ведет к расколу общества.

