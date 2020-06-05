Еще одна страна объявила себя свободной от коронавируса

Тихоокеанское государство Фиджи объявило свою территорию свободной от коронавируса. На днях выздоровел последний пациент с COVID-19.



Об этом сообщил в Twitter премьер-министр республики Фрэнк Баинимарама.



Он отметил, что последний случай заражения на острове был зафиксирован 45 дней назад.



"Фиджи только что очистилась от последнего из активных пациентов с COVID-19. И даже при том, что число тестов растет с каждым днем, прошло 45 дней с тех пор, как мы зафиксировали последний случай. Без летальных случаев наш уровень выздоровления составляет 100%", - заявил Баинимарама.



Премьер Фиджи объясняет такой успех "ответом на молитвы, тяжелой работой и подтвержденной наукой".



Острова в Тихоокеанском регионе считались наиболее подверженными инфекции из-за их слабой и недостаточно обеспеченной системы здравоохранения. Однако оперативное закрытие границ и прекращение туризма помогло сдержать ситуацию.



Первый случай заражения на Фиджи зарегистрировали в середине марта. При населении около 900 тысяч человек коронавирусом заболели лишь 18 граждан острова.

