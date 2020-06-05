Иностранец в Харькове ударил женщину ножом

В Харькове задержали 25-летнего гражданина Республики Йемен за нанесение телесных повреждений женщине. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.



Так, 4 июня в полицию поступило сообщении об инциденте, который произошел на проспекте Науки. Пострадавшая 26-летняя харьковчанка пояснила, что неизвестный нанес ей телесные повреждения предметом, похожим на нож. Она госпитализирована в больницу с ножевым ранением.



"Полицейские установили личность злоумышленника, им оказался 25-летний гражданин Республики Йемен. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователем Шевченковского отдела полиции сведения о событии внесены в ЕРДР по ч.4 ст.296 (хулиганство) УКУ", - говорится в сообщении.



По информации полиции, злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

